Avengers vs. X-Men llegaría en Fase 6 del UCM

Tras concluir el acuerdo entre Disney y Fox, los personajes de los 4 Fantásticos, X-Men y Deadpool se unirán a los Vengadores en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Para ser más exactos, llegarían en la Fase 5 para adelante.

Es así que el presidente de Marvel, Kevin Feige, ya se encuentra desarrollando la historia de estos personajes para su extenso universo cinematográfico.

Según fuentes cercanas a We Got This Covered, la película Avengers vs. X-Men se encuentra en etapa temprana y será parte de la Fase 6 del UCM.

La última información sobre el Universo Cinematográfico de Marvel es que, en primer lugar, llegarían Los 4 Fantásticos y, tras esto, los X-Men. Sin embargo, primero se formará el nuevo grupo de Vengadores, quienes harían su aparición en la Fase 5.

El grupo de los Nuevos Vengadores estaría conformado por Black Panther, Spider-Man, Blade, Shang-Chi, Scarlett Witch, Mighty Thor y Captain Marvel. Estos héroes aparecerían en mayo de 2024, según Charles Murphy, personaje que ha revelado información en anteriores oportunidades.

Por ahora, parece una fecha lejana para la cinta Avengers vs. X-Men, sin embargo, la acción llegará con la Fase 4, pues contará con cuatro filmes y seis series que se estrenarán en la plataforma Disney Plus.