Una de las mayores sorpresas del género de superhéroes se trata de The Boys, la serie basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson. Gracias a su nivel de violencia y corte políticamente incorrecto, el show ha cautivado a los fans desde su primera temporada.

Ahora, los seguidores cuentan los días para ver la continuación del show a través de Amazon Prime Video y así conocer el destino de los protagonistas. Lo que nadie esperaba era que confirmaran la tercera entrega tan pronto.

De acuerdo al medio especializado The cinema spot, Amazon decidió renovar la serie pese a que no se ha estrenado la segunda entrega. Una decisión que solo confirma el buen desempeño que tiene The Boys y la respuesta de los espectadores.

La noticia ha sido celebrada por los aficionados en las redes sociales, quienes ya especulan qué historia del cómic podrían adaptar para este futuro capítulo.

“Vea cómo los críticos del programa lo tildan como blasfemo y un trabajo enfermo de perversión”, escribió el showrunner Eric Kripke para promocionar la continuación, a través de Twitter.

Un mundo lleno de grises

Por el momento la segunda temporada no cuenta con fecha de estreno, pero se especula que podría llegar en el verano de 2020. Cabe resaltar que a diferencia de otras producciones, su rodaje finalizó antes que la pandemia de coronavirus obligue su suspensión.

¿De qué trata The Boys?

La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hace llamar The boys decide hacer todo lo posible por frenar a este conglomerado que está perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.