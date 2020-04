The Boys 2: filtran la lista completa de la popular serie de antihéroes [VIDEO]

Tras una exitosa primera temporada, Amazon Prime decidió renovar The Boys con una segunda entrega, por lo que los fanáticos se vienen preguntando qué pasará con los jóvenes y el grupo The seven.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno para la esperada serie de antihéroes, algunos rumores en redes sociales señalan que podría llegar a mediados del 2020.

The Boys 2 - Nuevo integrante

Por otro lado, el medio web The cinema spot ha lanzado la lista completa de los posibles títulos de los episodios de The Boys, los cuales indican que la trama será mucho más violenta.

The big ride

Proper preparation and planning

Nothing like it in the world

Over the hill with the swords of a thousand men

We gotta go now

The bloody doors off

Butcher, baker, candlestick maker

What i know

La popular serie de superhéroes se basa en el cómic del mismo nombre de Garth Ennis y Darick Robertson. El programa sigue a un equipo homónimo de vigilantes mientras luchan contra individuos con superpoderes que abusan de sus habilidades y no respetan a sus víctimas.

El elenco de la primera entrega lo conformaron Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell y Elisabeth Shue.

Para la temporada 2 de The Boys se unieron Aya Cash, Goran Visnjic y Claudia Doumit.