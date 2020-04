Supervivientes 2020 | Telecinco EN VIVO | La onceava Gala de Supervivientes 2020 se emitirá HOY jueves 30 de abril a las 22:00 horas. Los espectadores podrán decidir quién se queda y quién se va del reality más extremo de la televisión española.

La convivencia cada vez es más dura en Honduras y la tensión entre los participantes aumenta con el pasar de los días. Entérate de todos los detalles de la mano de Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez.

¿Qué nos trae la Gala 11 de Supervivientes 2020?

Tras la salvación de Hugo en Supervivientes: Tierra de Nadie, Barranco, Avilés y Jorge son los candidatos para abandonar definitivamente Honduras.

Un juego de fuerza dirigido por Lara Álvarez, determinará qué equipo tendrá el privilegio de sobrevivir los próximos días en la mejor localización. El grupo perdedor deberá salir adelante en la zona con menos opciones de capturar peces.

Asimismo, los supervivientes lucharán por el liderazgo de sus respectivos grupos. Por último, volverán a protagonizar una ronda de nominaciones de la que saldrán dos nominados en cada grupo.

¿Quiénes son los participantes de Supervivientes 2020?

Ahora son 9 participantes que compiten por ganar los 200 mil euros como premio final. Conócelos: Ana María Aldón, Albert Barranco, Ivana Icardi, José Antonio Avilés, Rocío Flores, Yiya, Elena Rodríguez, Jorge Pérez y Hugo Sierra.

¿Quiénes fueron eliminados de Supervivientes 2020?

Los participantes que dejaron la competencia y que no podrán ganar los 200 mil euros son: Bea Retamal, Alejandro Reyes, Vicky Larraz, Cristian Suescun, Jaime Ferre, Fani y Nyno.

¿Qué canal transmite el reality Supervivientes 2020?

En España, los televidentes podrán ver Supervivientes gracias a la transmisión de Telecinco, Mitele Plus y Cuatro; todos los jueves a las 22:00 horas.

¿Quién fue el último eliminado de Supervivientes 2020?

Nyno

Nyno Vargas se ha convertido en el séptimo expulsado de Supervivientes 2020. Antes de retirarse mencionó: “Quiero decirle que gracias a todos porque de todos me llevo algo. Os deseo lo mejor, sois encantadores cada uno a su manera. Manteneros fieles a vosotros mismos”, decía Nyno antes de marcharse de la Palapa.

Nyno también agradeció a los espectadores que le han votado para que pudiera salvarse: “Gracias a toda la gente que me he apoyado, me voy con lo vivido y lo aprendido que es más grande que el premio”.

¿Quién fue salvado en Supervivientes 2020?

Hugo

Los telespectadores del reality han dado como favorito al uruguayo, todo un premio que no esperaba y que lo dejó sin apenas poder articular palabra: “Lo necesitaba. Es muy difícil estar aquí. Agradezco que mi gente siempre esté ahí”.

Horario de Supervivientes 2020 por países

Los televidentes podrán sintonizar Supervivientes en España todos los jueves a las 22:00 horas.

- Perú: 15:00 horas

- Colombia: 15:00 horas

- Argentina: 17:00 horas

- México: 14:00 horas

- Andorra: 22:00 horas

- Bolivia: 16:00 horas

- Chile: 17:00 horas

- Venezuela: 16:00 horas

- Uruguay: 17:00 horas

- Paraguay: 17:00 horas