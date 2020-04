Star Wars: Disney tendrá programación especial para celebrar con sus fans

El lunes 4 de mayo todos los fanáticos de la saga más famosa de todos los tiempos podrán revivir la emoción de su día con contenidos temáticos en canales y plataformas Disney. Celebrar a Star Wars es una tradición anual muy popular iniciada por los fans de la franquicia que resalta su fanatismo por la creación de George Lucas.

El mensaje “May the 4th be with you” conecta a seguidores de todo el mundo y surge de la tan popular frase “Que la fuerza te acompañe”. En esta fecha todos comparten sus actividades y mensajes en las redes sociales utilizando el #StarWarsDay. En ese sentido, se ha preparado una programación especial para la celebración.

La compañía estrenará en Disney XD la nueva serie de dieciocho cortos de Galaxy of Adventures, las aventuras que divierten tanto a grandes como a pequeños. Esta presenta los temas clásicos, los momentos memorables y personajes icónicos de la saga a la próxima generación.

Además, el canal ha confirmado el lanzamiento de tres nuevos cortos de Star Wars Rollout, una animación que incluye la adaptación original de todos los personajes a la forma del amado droide BB-8. La audiencia también podrá disfrutar de los episodios temáticos de Phineas y Ferb: Star Wars, donde los hermanos serán uno con la Fuerza para derrotar a su malvada hermana, la soldado Imperial Candace. La celebración cierra con la emisión a las 22:00 horas de El despertar de la fuerza y Rogue One.