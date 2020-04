Se llama ‘Yo nunca’, y es la flamante serie de Netflix que ha despertado el interés de miles de jóvenes. Estrenada el 27 de abril, la comedia juvenil de Mindy Kaling ya forma parte de las historias más seguidas de la plataforma por streaming durante el confinamiento.

La serie cuenta la vida de Devi, una adolescente de ascendencia india, quien enfrentará los avatares de la vida en Estados Unidos y sus conflictos para socializar. En la siguiente nota, conocerás al reparto de esta nueva producción que está causando sensación en México.

Reparto de ‘Yo nunca’

Maitreyi Ramakrishnan (Devi)

La historia de ‘Never Have I Ever’ narra la vida de Devi Vishwakumar, quien luego de pasar una temporada nada agradable, decide cambiar su actitud y sus relaciones sociales. Este personaje es interpretado por Maitreyi Ramakrishnan, actriz de origen canadiense y srilanqués (Sri Lanka).

Darren Barnet (Paxton)

Paxton es un compañero de clase de Devi, quien retorna al centro de estudios luego de un año. Es encarnado por el actor Darren Barnet, quien cumplió 29 años el mismo día del estreno. El joven artista también formará parte de la próxima serie ‘American Pie Presents: Girls’ Rules’.

Ramona Young (Eleanor)

Eleanor Wong es la inseparable amiga de Devi en ‘Yo nunca’. Ramona Young, de 21 años, se encarga de darle vida a la joven que tiene un enorme gusto por la actuación. La actriz de raíces hongkonesas ha aparecido en la serie ‘Santa Clarita Diet’ y actualmente vive en Los Ángeles.

PUEDES VER Danna García revela que es acosada por sus vecinos debido al coronavirus [VIDEO]

Lee Rodriguez (Fabiola)

El personaje de Fabiola Torres adora la ciencia y, junto con sus mejores amigas Devi y Eleanor, forman un trío inseparable. Este papel le brindó a la actriz Lee Rodriguez la oportunidad para demostrar su talento frente a las cámaras, tras aparecer en un capítulo de ‘Grown-ish’.

Richa Moorjani (Kamala)

Kamala es la prima de Devi, quien la acompaña mientras realiza su doctorado. Es interpretada por la actriz Richa Moorjani, quien también apareció en ‘9-1-1’ y 'NCIS: Los Angeles’, y posee un gran dote para el baile, tal como lo demuestra a través de Instagram y YouTube.

Poorna Jagannathan (Nalini Vishwakumar)

La actriz Poorna Jagannathan da vida a la madre de Devi, Nalini Vishwakumar, basándose en las consignas de la directora, quien se inspiró en su madre real para construir al personaje. Con 47 años, Poorna ha actuado en diversas producciones de HBO y en la industria cinematográfica de Bollywood.

PUEDES VER Irrfan Khan: películas que puedes ver en Netflix para recordar al reconocido actor

¿'Yo nunca’ tendrá segunda temporada?

SI bien Netflix no ha hecho ningún anuncio sobre el futuro de Yo nunca, por lo visto en el último episodio se puede inferir que la historia de Devi podría continuar. Al final de la primera temporada quedaron muchas preguntas pendientes sobre el futuro de la familia Vishwakumar o el triángulo amoroso entre Devi, Ben y Paxton.