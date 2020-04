Deadpool 4: Marvel quiere que Spider-Man aparezca en la cinta

A pesar de que Ryan Reynolds ha confirmado recientemente que Deadpool 3 será producida por Marvel Studios, es muy probable que los fanáticos del popular antihéroe no vean la entrega sino hasta dentro de unos años. De todas maneras, la planificación que la compañía dedica a su universo cinematográfico permitirá introducirlo poco a poco antes de su próxima salida en solitario.

Deadpool 3 no fue anunciada como parte de la Fase 4 del MCU, por lo que es probable que llegue a los cines en la Fase 5 o 6. Este periodo le dará al equipo creativo de Marvel el tiempo necesario para pensar en cómo hacer que el personaje interpretado por Ryan Reynolds ingrese a la franquicia sin romper la continuidad lograda en la Saga del Infinito.

Ahora, una actualización de la información acerca del proyecto que involucra las secuelas del ‘Mercenario Bocazas’ revela un detalle que sorprenderá a los seguidores de Marvel. De acuerdo con un reporte del medio especializado We Got This Covered, la compañía ya se encuentra planeando una cuarta entrega para Deadpool y quiere que Reynolds comparta protagonismo con un viejo conocido.

Las fuentes de WGTC afirman que el estudio quiere que Spider-Man tenga una participación especial en la película. Para esto, ‘la casa de las ideas’ planea juntar a los personajes de Tom Holland y Ryan Reynolds con anticipación para que colaboren en Deadpool 4.

Así, los seguidores de Marvel podrán ver por fin el trabajo en conjunto de dos de los héroes más populares y carismáticos de los cómics.