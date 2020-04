John Wick: Ballerina, el spin-off de la saga llegará al cine

Después del éxito de John Wick: Chapter 3 Parabellum, Lionsgate dio luz verde para una película ambientada en el universo del asesino.

El largometraje se centrará en una joven asesina que busca vengarse contra las personas que mataron a su familia.

A pesar que la producción se encuentra en sus primeras etapas de trabajo, la página web Deadline informa que el director ya está confirmado.

Se trata de Len Wiseman (Total Recall, Live Free or Die Hard y Swamp Thing), mientras que Shay Hatten (Army of the Dead y John Wick: Chapter 3 Parabellum) se encuentra trabajando en el guion.

No se sabe aún quién será la protagonista de Ballerina, pero el reporte de la web destaca que “fue vista en la última película de John Wick” y creen que podría ser el personaje interpretado por Unity Phelan.

Según comentó el director Chad Stahelski la película será una combinación entre Nikita (1990) y tendrá un estilo similar a las producciones de los cineastas Quentin Tarantino y Matthew Vaughn.

En John Wick 3, se puede ver algunos detalles de este proyecto, ya que se revela que el protagonista es de origen Ruso y fue entrenado por la Ruska Roma, que es liderada por ‘La Directora’ interpretada por la actriz Anjelica Huston.

Este sería el tercer proyecto que implica la franquicia de John Wick, ya que recientemente anunciaron el lanzamiento de un videojuego, una serie de televisión y una cuarta película que cierre la historia sobre Baba Yaga.