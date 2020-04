John Wick 4: director revela detalles sobre el estreno de la próxima entrega de Keanu Reeves

Cuando se reveló que John Wick: capítulo 4 y The Matrix 4 serían estrenadas en la misma fecha, el internet estalló. Ambas franquicias comparten un elemento en particular, por lo que los fanáticos decidieron nombrar el 21 de mayo de 2021 como “el día oficial” de Keanu Reeves.

Sin embargo, la expansión del coronavirus obligó a ambas producciones a detenerse, incluso semanas antes de que el icono del cine de acción comience a rodar su siguiente performance como Neo. El retraso intempestivo ha hecho que se barajen nuevas opciones en el calendario de lanzamientos.

En una entrevista reciente con el medio especializado Collider, Chad Stahelski, director de John Wick 4, reveló que la crisis sanitaria global ocasionada por la COVID-19 afectará de manera colateral su proyecto, dado que la cuarta entrega de The Matrix será la prioridad de Keanu Reeves cuando Hollywood esté nuevamente habilitado para funcionar.

“Keanu debe terminar su compromiso con The Matrix, que es un gran problema que creo que probablemente lo llevará hasta el final del año”, aseguró el cineasta. Stahelski también afirmó que, ni bien la estrella de cine termine su participación en la otra saga, “empezarán su preparación” para el inicio del rodaje de John Wick.

Mira aquí el tráiler de John Wick 3:

Por todo esto, tal parece que el día Keanu Reeves no llegue a darse. Tanto The Matrix 4 como John Wick 4 podrían ahora ser estrenadas en distintas fechas, por lo que los fanáticos no tendrán que enfrentarse al dilema de cuál de las dos elegir ver antes que la otra.