Desde que Marvel Studios cuenta con los derechos de Ghost Rider, parece que no ha estado dentro de sus prioridades darle espacio en su franquicia de películas. Si bien la versión de Robbie Reyes apareció en la cuarta temporada del programa Agentes de S.H.I.E.L.D., era un misterio la adaptación que eventualmente la compañía elegiría para llevar a los cines.

Hasta el momento, las especulaciones vincularon a Keanu Reeves como el indicado para interpretar a Ghost Rider en una futura película de Marvel y Kevin Feige ha reconocido que mantiene contacto con el actor para un papel en el MCU. Sin embargo, nueva información acerca del argumento de la cinta ha sido revelada por el medio especializado We Got This Covered.

De acuerdo con WGTC, la versión que llegará a los cines de la mano de Marvel será la de Johnny Blaze. Las fuentes del medio aseguran que la compañía también tiene en sus planes incluir la historia de Cosmic Ghost Rider en su universo cinematográfico. La esperada película de Ghost Rider podría ser incluida en la Fase 5 o 6 del MCU, mientras que su versión cósmica llegaría después.

La última vez que Johnny Blaze llegó a la pantalla grande fue en la piel de Nicolas Cage. Para cuando el filme sea estrenado, habrán pasado más de diez años después de su última aparición en Spirit of Vengeance, por lo que, sea Keanu Reeves u otro actor, el designado a encarnar al próximo Ghost Rider tiene todo para imponer su propio sello como el Jinete Fantasma.