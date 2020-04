Día de Star Wars: El evento se celebrará online

A pesar de la crisis de la industria de Hollywood por el Covid-19 (Coronavirus), los organizadores de la Comic-Con de New York, celebrarán el Día de Star Wars con un gran evento de dos días transmitido online.

“Presentarán múltiples actividades virtuales, incluyendo películas en Twitter y episodios de Star Wars: The Clone Wars y Star Wars: Rebels, así como entrevistas, sesiones y debates con escritores y actores de doblaje asociados con la franquicia”, sostienen los medios de Estados Unidos. Además, los fanáticos podrán participar en concursos entre el 4 al 5 de mayo, con la empresa ReedPop alentando el uso de los hashtags # Maythe4th y # Revengeofthe5th.

Los eventos se realizarán en las cuentas de redes sociales asociadas con múltiples empresas y los fanáticos también podrán observar ‘Revenge of the Fifth’ (una obra de teatro sobre la película Revenge of the Fifth). Este anuncio sigue con la lista de varios eventos tradicionales cancelados en los últimos meses o reemplazados, para desarrollarse de manera virtual en la búsqueda de una solución para los fanáticos.

Afiche