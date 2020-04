Luego de interpretar por siete temporadas al cruel Lex Luthor en Smallville, el actor conoce muy bien lo que significa ser un villano de DC. Es por ello que James Gunn no dudó en ofrecerle un personaje en The Suicide Squad 2, sin esperar claramente que el actor rechazara el ofrecimiento.

Michael Rosenbaum y el director son viejos conocidos, pues ellos trabajaron juntos en Guardians of the Galaxy Vol. 2. Al parecer al cineasta le gustó mucho su trabajo, por lo que conociendo su pasado, lo invitó a sumarse a su nuevo proyecto para el DCEU.

Lamentablemente, el actor no aceptó la propuesta, debido a que estaba a punto de someterse a una cirugía de cuello. Esto lo reveló en una entrevista con el portal ComicBook donde dijo lo siguiente, “Estuvo cerca, digamos que se suponía que debía estar en la película, pero tuve una cirugía de cuello y no pude hacer el papel. No podía hacerlo porque era demasiado físico en ese momento, y no podía poner en peligro mi cuello, pero el papel ahí estaba”.

A pesar de sus declaraciones, el actor no quiso revelar el nombre del personaje que iba a interpretar y en lugar de eso prefirió agradecer la oportunidad por pensar en él para este papel. “No diré el papel, pero el personaje ahí está. James es siempre tan amable, gentil y me extendió la mano, así que creo que cuando sea el momento adecuado lo haré. Mira es agradable cuando tus amigos piensan en ti, es agradable cuando tus amigos tienen un papel", expresó el intérprete.

Después de que se publicara la entrevista, James Gunn respondió a la declaración del actor con un tweet que compartimos líneas más arriba. “no puedo creer que haya dejado pasar el papel de Harley Quinn. Gran error, Michael Rosenbaum”, dijo el realizador, dejando así demostrada la gran amistad que hay entre ambas celebridades.