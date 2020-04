Los estrenos de Netflix no cesan y en esta ocasión la cuarta temporada de The Last Kingdom llegó para quedarse con la atención de sus fans.

Catalogada como una de las ficciones más populares de BBC, para su tercera temporada se convirtió en un contenido original de Netflix y con su cuarta entrega disponible en la plataforma desde abril de 2020, las preguntas de los televidentes se dirigen a si The Last Kingdom tendrá una temporada 5 o no.

¿De qué trata The Last Kingdom?

La serie se basa en los libros de Bernard Cromwell, The Saxon Stories, los cuales siguen la aventuras de Uhtred, interpretado por Alexander Dreymon, hijo de un noble que es criado por los daneses invasores, mientra busca su venganza y ejercer su derecho de nacimiento.

¿The Last Kingdom tendrá temporada 5?

Si bien Netflix no han confirmado ni descartado la continuación de la serie, todo indica a que The Last Kingdom tiene trama para al menos una quinta parte, la que según el tiempo de producción de la serie, debería llegar al servicio a mediados del 2021.

Eso si, tengamos en cuenta que a raíz de la pandemia mundial del coronavirus y el cambio en los programas de grabaciones en las producciones de Netflix, es posible que los nuevos capítulos no vean la luz hasta 2022.

¿Qué actores forman parte de la temporada 4 de The Last Kingdom?

Alexander Dreymon: Uhtred

Emily Cox: Brida

Eva Birthistle: Hild.

Jamie Blackley: Eardwulf.

Millie Brady: Aethelflaed.

Eliza Butterworth: Aelswith.

Cavan Clerkin: Father Pyrlig.

Stefanie Martini: Eadith.

Ian Hart: Padre Beocca