Spider-Man 3: Charlie Cox revela si aparecerá como Daredevil en la película

El universo cinematográfico de Marvel está por dar inicio y promete sorprender a sus seguidores con nuevas historias. No obstante, el destino de Spider-Man sigue siendo uno de los más comentados por los fans, tras los sucesos en Far from home.

Si bien no hay muchos detalles sobre el argumento de la película, los rumores sobre la posible aparición de Daredevil no dejaron de crecer en los últimos meses. Al respecto, el actor que da vida al vigilante carmesí en Netflix, Charlie Cox, comentó su participación en el filme.

Para mala suerte de los fanáticos, el interprete negó cualquier posibilidad de compartir escena con Spider-Man, interpretado por Tom Holland, a través de las redes sociales. Sin embargo, aclaró que no le importaría aparecer en una futura película de MCU cuando pueda.

“Como fanático de las películas de Marvel, me encantaron las pequeñas cosas en las que aparecen aquí y allá, pero debido a que estábamos en Netflix, no pudimos hacer tanto por razones legales, no sé por qué”, explicó Cox.

Asimismo, dijo que le encantaría que su personaje aparezca en el fondo junto a Jessica Jones o que Murdock sea un abogado que asesore legalmente a Peter Parker, luego que su identidad fuera revelada por Mysterio.

La tercera entrega de Spider-Man tenía su fecha de estreno agendada para julio de 2021, pero fue retrasada a noviembre del mismo año por la pandemia de coronavirus. ¿Te la perderás?