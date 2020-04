A lo largo del siglo XX, la evolución del cine marcó hitos en la cultura popular, y el baile no ha estado exento de ello, aprovechando las cualidades narrativas y técnicas del séptimo arte. El Día Internacional de la Danza, celebrado el 29 de abril, nos recuerda coreografías inolvidables que, con solo verlas, despiertan al bailarín que llevamos dentro.

Por dicha razón, en la siguiente nota rendiremos homenaje a la expresión artística que ha dejado grandes escenas de baile y que, durante décadas, ha coronado a muchas películas que perduran hasta hoy. ¡Prepara las polainas, que no faltarán las ganas de mover el esqueleto con estos clips!

Pulp Fiction (1994, Quentin Tarantino)

Empezamos por la más reciente de la lista, y quizás una de las más homenajeadas en las últimas décadas. Un ícono como Travolta y una gran actriz como Uma Thurman protagonizan esta sencilla pero magnífica escena de baile, que dan un respiro de paz en la agitada película de Quentin Tarantino.

Dirty Dancing (1987, Emile Ardolino)

Los años 80 dejaron grandes coreografías, pero una de las más memorables es la que estelarizan Patrick Swayze y Jennifer Gray, quienes interpretan a profesor y alumna, quienes se enamoran y lo demuestran al ritmo de la canción Time of my life, en una escena inolvidable.

Footloose (1984, Herbert Ross)

Un grupo de jóvenes moviendo los pies, entre los que está Kevin Bacon. ¿Qué se puede agregar al evocar una melodía tan pegajosa como la de Footloose, de Kenny Loggins, si no bailar como si mañana se fuera a acabar el mundo?

Flashdance (1983, Adrian Lyne)

Otro icónico tema de la década de los 80: What a feeling, de Irene Cara. Además de una increíble banda sonora, este filme nos ofrece unos bailes memorables y una moda marcadamente ochentera, como las polainas que lleva Jennifer Beals en la escena final.

Los unos y los otros (1981, Claude Lelouch)

El cine al servicio del cuerpo humano y de sus movimientos. El argentino Jorge Donn interpretando el Bolero de Ravel es un cuadro tan sublime artísticamente que la cámara no puede sino dedicarle todo el protagonismo posible. Un gran trabajo de dirección de Claude Lelouch, y de Maurice Béjart, en la coreografía.

Fiebre del sábado por la noche (1977, John Badham)

Volvemos a John Travolta, aunque la escena de Pulp Fiction no existiría como homenaje sin esta secuencia de baile que marcó estilo, moda y época, y que lazó a Travolta al estrellato. La música disco y los Bee Gees coronan perfectamente los movimientos del gran actor y bailarín.

Cabaret (1972, Bob Fosse)

Liza Minnelli haciendo historia, en una película que cautiva incluso a los más reacios con el género musical. Bob Fosse dirige su obra cumbre y lo hace con una historia que regresa a la toma de Berlín por parte de los nazis. No en vano, Cabaret le valió un Óscar a la actriz y otro al director.

El Rock de la cárcel (1957, Richard Thorpe)

¿Qué, era una película?, pensará más de uno. Todo el mundo recuerda la escena, pero pocos sabían que había una película entera detrás. ¡Qué más da, si está Elvis Presley! El cantante sacudió las caderas tan fuerte que la música rock nunca volvería a ser la misma. El Rock de la cárcel marcó un antes y un después en la cultura popular.

Cantando bajo la lluvia (1952, Gene Kelly & Stanley Donen)

Cine y música en una película sobre el cine y el sonido. La historia ambientada en los ocasos de la era muda de Hollywood ofrece escenas memorables, aunque la más recordada, con justa razón, sea la que da título al filme. Gene Kelly despegó al firmamento con este baile.

Bodas reales (1951, Stanley Donen)

Una gran elección para cerrar esta lista. El baile y el cine tomándose de las manos para llevar sus técnicas a niveles sobrenaturales, tal como se puede apreciar cuando vemos a Fred Astaire desafiando la gravedad al ritmo de You’re all the world to me. La magia del cine.

Tras esta serie de películas que ponen en alto el baile y su estrecha colaboración con el lenguaje cinematográfico, se extienden aun más las razones para disfrutar este Día Internacional de la Danza con una buena maratón o, incluso, con un remake casero de tu coreografía favorita.