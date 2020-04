Netflix viene preparando “Social Distance”, una nueva serie bajo el mando de Jenji Kohan, grabada durante la cuarentena mundial debido al coronavirus.

La serie está inspirada en el confinamiento por la pandemia COVID-19 y se grabará desde cada casa del mismo equipo responsable nos trajo “Orange is the new black”, y así como de los actores y actrices que formarán su elenco.

El proyecto será dirigido por el realizador latino Diego Velasco, y tendrá los guiones de Hilary Weisman Graham. Otros productores ejecutivos aparte de Kohan, Velasco y Weisman, son Tara Herrmann y Blake McCormick.

“Nuestro trabajo como narradores es reflejar la realidad, y en este nueva, rara, desconcertante realidad que todos estamos experimentando, nos sentimos apasionados en cuanto a encontrar conexión mientras permanecemos a la distancia”, expresaron los productores mediante un comunicado.

“Nos hemos inspirado en crear una serie antológica que cuente historias sobre el momento actual que vivimos, las únicas, personales y profundas historias humanas que ilustran cómo estamos viviendo aparte, juntos”, continúa el texto.

“Social Distance” se creará y producirá virtualmente, con todo el personal manteniendo la normas de distanciamiento. Weisman manejará la producción desde su casa y los actores del elenco se filmarán a sí mismos.

Ante este reto, el equipo explicó lo particularmente difícil que será su realización, pues los guionistas, por ejemplo, no podrán reunirse para escribir los episodios, ni el director podrá dar órdenes de manera presencial.

“La experiencia de distanciamiento social es actualmente universal, pero ninguna historia universal es la misma”, manifiestan los productores.

“A través de un amplio espectro de cuentos y momentos, algunos sísmicos y algunos mundanos, esperamos capturar el actual momento. Y esperamos que ‘Social Distance’ ayude a que la gente se sientan más cerca la una de la otra”, es el deseo de los .

Los detalles como la cantidad de episodios, tiempo de duración, el elenco o la fecha de lanzamiento aún no han sido anunciados.