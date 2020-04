El estreno de X-Men: Dark Phoenix no fue el final que esperaban los fanáticos para la franquicia de Fox. Luego de que Marvel recuperara los derechos de los mutantes, la cinta de Simon Kinberg tenía todo para cerrar con broche de oro el X-Universe que consiguió miles de seguidores en los últimos años, pero estuvo muy lejos de alcanzar las expectativas.

La película no solo fue un fracaso ante la crítica, sino también en la taquilla. Es más, un reciente informe del medio especializado Deadline reveló las cifras de recaudación de X-Men: Dark Phoenix y la catalogó como el mayor fiasco financiero del 2019.

De acuerdo con Deadline, el costo total de producción ascendió a $ 252 millones, una cantidad que, a pesar de parecer mayúscula, es la más baja de toda la franquicia de X-Men. Restando los ingresos obtenidos por su distribución en los cines, la cinta registró una pérdida neta de $ 133 millones.

Mira aquí el tráiler de X-Men: Dark Phoenix:

Así, X-Men: Dark Pheonix y Fox superan el déficits de $ 122 millones que significó Terminator: Dark Fate para Paramount y los $ 113 millones que Universal perdió por Cats.

Con suerte, la franquicia del X-Universe podrá ser recordada por los fanáticos por sus aceptados proyectos a inicios de los años 2000 y no por su catastrófico cierre. Por el momento, los seguidores sigue esperando cualquier noticia de Disney que indique cuándo estrenará The new mutants, el último vestigio que dejó Fox antes de su compra.