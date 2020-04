Netflix agregó a su catálogo la nueva comedia juvenil creada por Mindy Kaling y Lang Fisher llamada ‘Yo nunca’ (Never have I ever). Esta historia gira en torno a la vida de Devi Vishwakumar, una joven adolescente indo-americana de 15 años de edad, interpretada por Maitreyi Ramakrishnan.

La producción cuenta, además, con la participación de Ramona Young y Lee Rodríguez, quienes les darán vida a las mejores amigas de la protagonista. Cabe resaltar que parte del guion está basado en la adolescencia de Kailing, quien es una reconocida actriz y comediante estadounidense.

Frente a este nuevo lanzamiento, te contamos detalles de la nueva historia incluida en la plataforma más grande de streaming.

¿De qué se trata ‘Yo nunca’, la nueva serie de Netflix?

La trama se centra en la vida de Devi, una adolescente de 15 años de edad, procedente de una familia india, nacida en California. La joven está a punto de iniciar un nuevo ciclo escolar, con la esperanza de que no se parezca en nada al anterior.

La historia nos revela, más temprano que tarde, que un año antes de los eventos actuales la protagonista perdió a su padre a causa de un infarto, durante una presentación en su escuela en la que ella participaba tocando el arpa.

Debido a tal evento, Devi se quedó tres meses sin poder caminar como parte de un efecto psicosomático de su duelo, situación que le hace creer que se ha convertido en una especie de rechazada en su colegio, incluso más que antes, cuando ya era una joven nerd muy poco popular.

Es por ello que está decidida a hacer un cambio en su vida a través de un plan infalible, el cual incluye un cambio de look extremo y que tanto ella como sus mejores amigas consigan novio durante este periodo escolar.

Pese a que ninguna de las tres tiene mucha idea de cómo lograr que eso pase, ahí inicia esta aventura que contrasta las experiencias divertidas de la vida adolescente y los deseos de ser una persona popular, con las preocupaciones y problemas propios de la edad y el sentimiento de pérdida de un ser querido.

¿Quién interpreta a la protagonista de ‘Yo Nunca’?

Dentro del joven elenco que conforma esta nueva serie de Netflix, destaca la participación de Maitreyi Ramakrishnan en el papel protagónico. La joven actriz fue elegida a través de un casting abierto en el que participaron más de 15.000 postulantes para interpretar a Devi Vishwakumar.

La producción, hasta el momento, ha recibido buenos comentarios, no sólo por su capacidad de realizar buena comedia, sino por la diversidad que resalta entre sus personajes y por la presencia fuerte que tiene la protagonista y su decisión por cambiar su vida.

Esta primera temporada de ‘Yo nunca’ cuenta con 10 capítulos de entre 22 y 30 minutos cada uno.