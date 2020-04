Durante las tres décadas en que Los Simpsons están en la pantalla chica, han surgido varias teorías sobre esta serie, una de ellas es que el payaso de la televisión y el padre de Bart son el mismo personaje. Ante ello, uno de los escritores del programa, Bill Oakley, respondió esta duda.

La teoría que lleva circulando en redes desde hace varios años indica que en el episodio de ‘Who Shot Mr. Burns?’ de la temporada 6, se tenía la idea de que Homero se disfrazara del dueño de Krusty Burguer para intentar dispararle al magnate, que en esos momentos era el más odiado de toda la ciudad.

A pesar de que puede llegar a ser convincente esta versión, el guionista Bill Oakley afirmó en su cuenta de Twitter que Homero Simpson y Krusty no son la misma persona y como prueba publicó también parte del libreto del capítulo.

“OK, encontré esto en mi computadora. No he mirado este archivo en 25 años. (Tenga en cuenta que NO creo que todo esto haya aparecido en el programa final). Pero verá que pedimos específicamente que Homero NO apareciera en la escena final, y no pedimos que se disfrazará de Krusty”, escribió en el post.

En ese sentido, la teoría de que los escritores tenían la idea de poner Homero como Krusty fue negado rotundamente. De acuerdo con el portal de Screen Rant todo esto nació cuando el creador del Matt Groening dijo en una entrevista que tenía planeado profundizar en una relación de ambos personajes para que al final se descubriera que son la misma persona, lo cual nunca llegó a concretarse.