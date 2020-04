Steven Spielberg revela por qué nunca hizo una secuela de Los Goonies [VIDEO]

Tras ser estrenada en 1985, Los Goonies se convirtió en una de las cintas emblema de la década. La película de aventuras lanzó al estrellato a diversos actores que más tarde tuvieron grandes papeles en el cine como Sean Astin en la trilogía de El señor de los anillos o Josh Brolin en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Por eso, muchos de sus fanáticos siempre estuvieron al tanto de alguna eventual secuela que la cinta pudiera tener. Sin embargo, a pesar de que en el pasado hubo algunas reuniones entre el equipo de producción original, Los Goonies 2 nunca se hizo realidad.

La razón por la que nunca llegó a los cines una siguiente entrega para la famosa película se mantuvo en secreto, hasta ahora. En una reciente reunión virtual entre el elenco y Steven Spielberg, guionista de la película, el reconocido cineasta reveló qué hace que la tarea de desarrollar Los Goonies 2 sea tan difícil.

“Hemos tenido muchas conversaciones al respecto [con el resto del equipo] y cada dos años se nos ocurre una idea, pero luego no se sostiene”, afirmó el director. Según Spielberg, el problema es la alta valla que dejó la cinta. “No creo que hayamos podido encontrar una idea que sea mejor que Los Goonies que hicimos en los años 80”, sostuvo.

De acuerdo con el medio especializado We Got This Covered, si bien es improbable que se realice una secuela de Los Goonies, la idea de un reinicio de la película original toma bastante fuerza. Las fuentes de WGTC aseguran que Josh Boone, director de The new mutants, podría ser el encargado de este nuevo proyecto.