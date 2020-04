Las últimas adaptaciones de videojuegos le han regresado el crédito a un género que no ha tenido grandes exponentes. Detective Pikachu y el más reciente éxito de taquilla Sonic: the Hedgehog lograron levantar parte del prestigio que había perdido tras desastres como Doom o Assassins Creed.

Sin embargo, desde que se filtró que Universal se encuentra preparando una película basada en God of war, el proyecto parece tener como único destino el éxito. Anteriores reportes indicaban que el estudio cinematográfico tenía en la mira a Jason Momoa para interpretar el icónico papel de Kratos y, ahora, una actualización de la información revela cuál es su apuesta para otro rol de su padre, Zeus.

De acuerdo con un informe del medio especializado We got this covered, Nikolaj Coster-Waldau es la primera opción de Universal para dar vida al dios griego más importante del Olimpo. Las fuentes del medio aseguran que, aunque una de las estrellas de la serie Game of thrones aún no ha sido contactado, la producción del live-action de God of war se encuentra deseosa de incluirlo lo más pronto posible en su proceso de casting.

Nikolaj Coster-Waldau interpretó a Jaime Lannister en Game of Thrones.

Se especula que la trama de la película siga las hazañas de Kratos en la antigua Grecia. No obstante, trascendió que Universal quiere hacer de God ofwWar una trilogía, por lo que llevarían a la pantalla grande toda la saga del videojuego. Por lo pronto, el estudio no ha anunciado la fecha de estreno de su nuevo proyecto.