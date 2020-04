La discusión en torno al Snyder Cut no parece tener fecha de expiración. Desde que la versión de Liga de la justicia de Joss Whedon fue estrenada en los cines, los fanáticos del Universo Extendido de DC han reclamado por la edición que planeaba Zack Snyder antes de ser despedido.

Años más tarde, Warner Bros. decidió reconstruir por completo el DCEU e ignorar los proyectos de Snyder que construyeron las bases de la franquicia de películas. Sin embargo, un reciente reporte del medio especializado We Got This Covered reveló una noticia que le da esperanzas a los fanáticos de volver a ver el trabajo del director en la pantalla grande.

De acuerdo con las fuentes del medio, Warner Bros. está considerando permitir que el cineasta adapte otro de los cómics de su propiedad, siempre y cuando la historia tenga lugar fuera del DCEU. Tanto Snyder como el estudio evalúan la posibilidad de un nuevo proyecto que siga la línea del Joker de Todd Phillips y no forme parte de su franquicia principal.

Mira aquí el tráiler de Liga de la justicia:

Por el momento, no hay información acerca del tipo de película que Zack Snyder podría tener en mente, pero WGTC asegura que WB permitirá al director ir “tan oscuro y salvaje como él quiera”con la filmación. Teniendo en cuenta los precedentes marcados por la interpretación de Joaquin Pheonix, la próxima cinta de Snyder podría llegar incluso a superar la calidad que prometía el corte original de Liga de la justicia.