The Mandalorian: las mejores referencias de la serie a la saga Star Wars [FOTO]

Star Wars es una de las franquicias más importantes en la historia del cine. Desde el estreno de Una nueva esperanza en 1997, George Lucas creó una legión de fieles seguidores encantados con su universo.

A través de los años, la ficción no ha dejado de crecer y entregar nuevas historias. Una de estas es The Mandalorian, la serie que nos muestra las aventuras de un cazarrecompensas tras los sucesos de la trilogía original.

A continuación, te compartimos las mejores referencias del show a la saga cinematográfica e, incluso, los cómics.

La aparición del mono-lagarto

Salacious B. Crumb apareció en El retorno del Jedi como la irritable mascota de Jabba el Hutt. Contra todo pronóstico, la criatura volvió a parecer en uno de los paseos del Mandaloriano por la ciudad. Los fans vieron cómo serviría como ingrediente de un platillo de comida.

Las recompensas en carbonita

Uno de los momentos más memorables de Star Wars fue presenciar cómo Han Solo termina congelado en carbonita, durante El Imperio contraataca. Dicha modalidad de captura aún está vigente en la serie , luego de constatar la colección de fugitivos capturados del protagonista.

La escena de la cantina

La mayor diferencia entre las últimas películas de la saga y The Mandalorian es que el segundo se trata de un western espacial. Por supuesto, las visitas a las cantinas no podían faltar, por lo que fue imposible no recordar el encuentro de Han Solo con Greedo.

El debut del sable oscuro

El final de la primera temporada concluyó con la aparición del villano Moff Gideon empuñando un enigmático sable oscuro. La arma ya había sido vista en Star Wars Rebels y en los cómics.

La Fuerza

Así como en el noveno episodio de Star Wars, el capítulo 7 de The Mandalorian nos mostró a la Fuerza siendo usada como poder de curación gracias a Baby Yoda.