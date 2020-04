El éxito de Misión de rescate ha conseguido que Chris Hemsworth se vuelva un actor a considerar en el cine de acción. Su interpretación del mercenario Tyler Rake hizo que más de un espectador lo imagine al lado de otros referentes del género.

Ahora, un fanático fue más allá de la fantasía y creó un escenario que volvería loco a cualquier apostador. Una imagen publicada por la cuenta de Instagram BossLogic juntó a dos personajes en un enfrentamiento legendario: por un lado, el frenético agente Rake, y, por el otro, una verdadera máquina de matar, John Wick.

La foto es parte de la serie Multiverse del artista, la cual enfrenta a los mejores personajes de ficción, independientemente de su franquicia. Dentro del contenido de BossLogic se puede apreciar cruces protagonizados por Deadpool y Linterna Verde, por ejemplo. Pero fue el éxito de la cinta de Netflix la que llevó a su estrella a ser el contrincante de Keanu Reeves.

Misión de rescate 2: Oscar Isaac toma fuerza para ser el villano de la secuela

Diversos informes han sugerido que el desarrollo de Misión de rescate volverá a contar con Chris Hemsworth nuevamente como protagonista y que incluso volvería a colaborar con un viejo conocido: Chris Evans, actor con el que compartió pantalla numerosas ocasiones en el MCU. Con ambos artistas del mismo lado, la siguiente aventura de Tyler Rake deberá contar con un villano a la altura de las expectativas y Netflix parece ya tener su candidato.

De acuerdo con información del medio especializado We Got This Covered, Joe Russo, guionista de la primera entrega, quiere a Oscar Isaac como el antagonista principal de Misión de rescate 2. Las fuentes de WGTC aseguran que el actor guatemalteco conocido por su papel de Poe Dameron en la saga de Star Wars podría interpretar a un peligroso narcotraficante, pero no han trascendido más detalles sobre la trama.