Misión de rescate 2: Oscar Isaac toma fuerza para ser el villano de la secuela de Netflix

Misión de rescate fue estrenada en Netflix hace tan solo cinco días, pero tal parece que la compañía ya tiene una mina de oro entre sus manos. El público y la crítica han considerado a la cinta como una de las más populares del momento, por lo que la compañía ya habría puesto en marcha la producción de una secuela.

Diversos informes han sugerido que el desarrollo de Misión de rescate volverá a contar con Chris Hemsworth nuevamente como protagonista y que incluso volvería a colaborar con un viejo conocido: Chris Evans, actor con el que compartió pantalla numerosas ocasiones en el MCU. Con ambos artistas del mismo lado, la siguiente aventura de Tyler Rake deberá contar con un villano a la altura de las expectativas y Netflix parece ya tener su candidato.

De acuerdo con información del medio especializado We Got This Covered, Joe Russo, guionista de la primera entrega, quiere a Oscar Isaac como el antagonista principal de Misión de rescate 2. Las fuentes de WGTC aseguran que el actor guatemalteco conocido por su papel de Poe Dameron en la saga de Star Wars podría interpretar a un peligroso narcotraficante, pero no han trascendido más detalles sobre la trama.

Mira aquí el tráiler de Misión de rescate:

El medio afirma que no hay garantía para que Isaac acepte formar parte de la nueva producción de Netflix debido a su apretado calendario de filmación. Sin embargo, el actor podría dejarse seducir por la idea de participar en una película con un elenco plagado de figuras del cine de acción.