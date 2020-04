Misión de rescate 2: Netflix quiere a Chris Evans para protagonizar la secuela

El vínculo que se formó entre los hermanos Russo y los actores que encarnaron a los diferentes personajes del Universo Cinematográfico de Marvel no ha hecho más que solidificarse desde el estreno de Avengers: Endgame. La cinta marcó el fin de la Saga del Infinito y le permitió a los directores enfocarse en nuevos proyectos propios, pero de la mano de los artistas que estuvieron a su mando tiempo atrás.

La siguiente producción luego del final de la Fase 3 del MCU vio a los Russo colaborar con Chadwick Boseman (Black Panther) en 21 Bridges. Luego, hicieron lo mismo con Tom Holland en la próxima cinta, Cherry, mientras que Joe escribía el guion de Misión de rescate, el último éxito de Netflix encabezado por Chris Hemsworth.

La actuación del intérprete de Thor ha recibido elogios de la crítica y del público y ha logrado posicionarse como una de las películas más populares de la plataforma de streaming. Todo esto ha generado que Netflix ordene una secuela para el agente Tyler Rake, que ya estaría en desarrollo.

Mira aquí el tráiler de Misión de Rescate:

Tras lograr un buen resultado con Hemsworth, Misión de rescate 2 seguirá con la tendencia de los Russo a trabajar con miembros del MCU. De acuerdo con información del medio especializado We Got This Covered, Chris Evans está en la mira por un papel en la siguiente entrega de la cinta.

Las fuentes de WGTC aseguran que tanto la compañía como los cineastas quieren que Evans sea un aliado de Hemsworth en Misión de rescate 2. Así, los fanáticos de Marvel volverían a ver a dos de sus estrellas trabajando del mismo lado, posibilidad que parecía no volverse a repetir desde los eventos de Avengers: Endgame.