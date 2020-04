La reina de los Óscar, Meryl Streep apareció este domingo en bata, tomando vino y preparándose un Martini, para cantar ‘The Ladies Who Lunch’ en vivo junto a Audra McDonald y Christine Baranski. A pesar de simular una 'borrachera’, en el enlace fue hecho con fines benéficos.

La ganadora del Óscar por La dama de hierro, se unió así a la celebración ‘Take Me to the World: A Sondheim 90th Birthday Celebration’, en homenaje al famoso compositor Stephen Sondheim. El video del evento aún está disponible y se transmitió de forma gratuita en broadway.com y YouTube en apoyo a ASTEP (Artistas que luchan por acabar con la pobreza).

Desde sus casas, las actrices animaron la cuarentena cantando parte del musical 'Company’ que cumplía el domingo 50 años de su estreno. Antes de que Streep aparezca agitando la coctelera en compañía (virtual) de sus amigas, iniciaron el evento diciendo: "Me gustaría proponer un brindis”. También participaron otras estrellas del teatro en tributo al compositor ocho Tony, ocho Grammy y un premio Pulitzer.