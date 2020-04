A pesar de las incontables batallas dentro del UCM, Marvel también ha mostrado que el romance existe dentro de las sagas, aunque algunos más que otros. Como la aparente atracción entre Natasha Romanoff y Bruce Banner, hecho que no logró concretarse al final.

Cuando todo parecía que iba saliendo bien tras un beso de los personajes en Avengers: Age of Ultron, la relación nunca se llevó a cabo debido a que Bruce se fue al planeta Sakkar y la heroína se quedó en la Tierra sin saber sobre su paradero.

Sin embargo, en un reciente informe se dio a conocer que en realidad sí existió una escena de Black Widow y Hulk en la cinta de Infinity war que fue eliminada por la producción.

Stephen McFeely, guionista de Marvel, compartió a través de sus redes sociales una secuencia que iba a salir en la cinta donde los personajes hablan de manera más seria y no se profundizaba mucho sobre sus emociones. Las imágenes nunca salieron a la luz y solo se mostró en el largometraje la conocida parte cuando Romanoff se emociona al ver de nuevo al héroe.

En una entrevista con Empire, el guionista expresó que la relación no iba más. “Lo intentamos en Infinity War. Incluso tenemos escenas descartadas, las escribimos y las grabamos. Queríamos dejar claro que eso había terminado, ya sabes, el tipo de diálogo ‘te alejaste y yo seguí adelante’. Se volvió claro que la escena no era una subtrama y no sobreviviría en la cinta”, finalizó.

Todo indicó que Black Widow no iba a tener un romance estable con ninguno de los miembros del UCM, lo que se evidencia cuando la joven pierde la vida en el final de Avengers: endgame para obtener una de las gemas del infinito y poder salvar a todos.