La estrella de Avengers Sebastian Stan contó recientemente una anécdota junto a su compañera Gwyneth Paltrow, actriz que da vida a Pepper, pareja de Iron Man (Tony Stark).

Si bien la intérprete es conocida por su mala memoria, Stan contó cómo tuvo que presentarse tres veces ante ella para que lo reconozca.

Luego que Paltrow revelara que se olvida constantemente de los acontecimientos en torno a las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, Sebastian Stan explicó que alguna vez fue testigo y protagonista de estos ‘olvidos’.

En una entrevista con The Jess Cagle Show, el actor mencionó que no estaba seguro de si Paltrow lo recordaba, incluso después de que ella lo miró de forma extraña en una reunión especial que tuvieron en uno de los set de Marvel.

En aquel evento, Stan dijo que tuvo que presentarse una vez más ante ella, ya que sintió que no lo estaba reconociendo.

“Una vez nos reunimos para una foto con todo el cast, me encontré con ella y comenzamos a hablar, pero como la vi medio extraña le dije: "'por cierto, soy Sebastian Stan, de Avengers, nos conocimos en...' Yo estaba en plan de 'Dios mío, me he presentado ante esta pobre mujer tres veces, va a pensar que soy un loco”, dijo entre risas.

Sebastian Stan volverá al UCM con Falcon and the Winter Soldier, una de las primeras series de Marvel TV Studios para Disney+. En cuanto a Paltrow, todo indica que pasará mucho tiempo para que la volvamos a ver como Pepper, ya que ella comentó que se alejará de la marca.