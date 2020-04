Los personajes de Marvel son característicos por llevar asombrosas armaduras y por sus extravagantes apariencias. Una de ellas es Mantis, interpretada por la talentosa Pom Klementieff, quien en un inicio iba a tener un aspecto muy diferente.

Una de las habilidades de esta heroína, es la de leer los sentimientos reales de otros seres, además de sus grandes técnicas de estrategia que fueron necesarias ante una de las batallas contra Thanos.

Aunque la heroína se ha ganado el corazón del público, al principio la idea sobre su imagen iba a ser muy diferente. Andy Park, director de desarrollo visual de Marvel Studios, compartió en su cuenta oficial de Instagram un arte visual de cómo se iba a ver Mantis en su versión original.

En el diseño, se puede ver al personaje con una piel completamente amarilla y con ciertas líneas sobresalientes; sin embargo, en la ilustración sus ojos son más parecidos a los de un ser humano, a diferencia de la cinta, en la que se ven completamente negros.

“Este primer boceto era de lo que casi iba a ser Mantis. Hice este diseño para Guardians of the Galaxy 2. Pero al igual que Gamora, James Gunn (director) decidió simplificar su aspecto. Aunque me hubiera encantado ver a Gamora y Mantis de esta manera, creo que finalmente tomó la decisión correcta. Esto se hizo antes de que eligieran a Pom, así que pinté una cara asiática indescriptible”, finalizó Park.