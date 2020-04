Marvel: el papel que Arnold Schwarzenegger tendría en Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Con James Gunn a la cabeza del proyecto, Guardianes de la Galaxia se convirtió en una de las sagas más populares entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, no solo por su argumento, sino también por la amplia cantidad de personajes que incluye. Las películas de los héroes cósmicos han logrado consolidarse como las favoritas del público.

Gunn no solo ha incluido a la formación oficial de los Guardianes como los únicos protagonistas de las cintas. En las dos primeras entregas, el director contó con la participación especial de estrellas como Bradley Cooper, Vin Diesel, Nathan Fillion, Seth Green y David Hasselhoff. Incluso, Sylvester Stallone tuvo un papel importante en el Volumen 2.

Ahora, un nuevo icono de las películas de acción de antaño estaría a punto de sumarse al elenco de Guardianes de la Galaxia en la última película de la trilogía. De acuerdo con información del medio especializado We Got This Covered, el líder del Equipo de Stakar Ogord presentará a un nuevo Devastador.

Las fuentes de WGTC aseguran que James Gunn quiere a Arnold Schwarzenegger para un papel importante en el Volumen 3. El medio afirma que el exgobernador de California será parte de la tripulación de Stallone y no descarta que tenga alguna interacción con los mismos Guardianes durante la película.

Mira aquí el tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 2:

La leyenda del cine de acción aún no ha confirmado su participación en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, pero de aceptar la oferta de Gunn, Schwarzenegger sumaría una cinta más en su currículum del género de superhéroes de cómic tras estelarizar Batman y Robin en 1997.