Chris Hemsworth: “Es el filme más intenso que he hecho”

Especial para La República

Netflix estrenó la película Misión de rescate, un thriller de acción protagonizado por Chris Hemsworth que se enfoca en el mundo de los vendedores de armas y los traficantes de drogas. En esta nota especial para La República, Hemsworth habla sobre el proceso de creación, producción y dirección de esta cinta filmada en la India y Tailandia bajo la dirección de Sam Hargrave.

¿Cómo llegas a Misión de rescate?

Joe Russo me envió el guion cuando filmaba la última película de Avengers, y me encantó. Dijo que era un retorno a las películas de acción de Steve McQueen, crudas pero con un corazón genuino y memorable y que Sam Hargrave iba a ser el director. Así que no dudé en sumarme.

¿Quién es Tyler Rake, tu personaje?

Es un soldado con el alma torturada y perdida, envuelto en una coraza dura e inquebrantable. Es un mercenario, una persona que mata a sueldo. Pero hay un gran cambio desde que conoce a este jovencito (Ovi, al que tiene que rescatar), quien de alguna manera le recuerda a él en el pasado. Conforme pasa más tiempo con él, se da cuenta de que es una oportunidad para redimirse y transformarse en quien realmente es.

¿Cómo fue tu preparación física?

Les gastamos la suela a los zapatos de tanto correr. Fueron de seis a ocho semanas de entrenamiento. Es el largometraje más intenso, tanto en lo físico como en lo emocional, que jamás he hecho, pero también es el más gratificante, porque sentí que estábamos haciendo algo especial. Aunque sentía un cansancio extremo, al final del día, había una verdadera sensación de logro.

En Misión de rescate te reencuentras no solo con los hermanos Russo, sino también con Sam Hargrave...

Sam no solo nos mostraba cómo se hacían las escenas de riesgo, escribía las secuencias y las dirigía, sino que además iba atado al capó lo más adentro de la acción que se podía estar. En un momento, su auto chocó contra el costado de mi auto. Se pidió el corte de la escena y fuimos a ver. Tenía la pierna atascada entre los dos vehículos, pero, por alguna extraña razón, el pie había terminado en ese pequeño espacio que queda entre la rueda y el chasis. Unos centímetros a la izquierda o a la derecha y hubiera sido trágico. Sin embargo, el resultado final es una persecución apasionante y repleta de adrenalina por las calles. Cada una de las locaciones está tan llena de color y movimiento, con este tipo enérgico de caos que Sam pudo orquestar de alguna manera.

¿Qué tal el desempeño de Rudraksh Jaiswal, quien interpreta a Ovi?

Rudi tenía 14 años cuando comenzó el rodaje y floreció mientras interpretaba el personaje. Desde el primer día que trabajamos juntos, noté su vulnerabilidad, así como su entusiasmo, su sorpresa y alegría, que contagiaba e iba perfecto con el personaje. También recibía muy bien las indicaciones del director. Siempre se mostró dispuesto a embarcarse en esta travesía.

¿Qué es lo que diferencia a Misión de rescate de otras películas de acción?

Creo que el tipo de acción que hemos desarrollado en la película se encuentra a un nivel nunca antes visto y eso se debe al realismo de las escenas, a la disminución de pantallas verdes y al grandioso trabajo de Sam Hargrave. Por otro lado, lo que complementa la historia es el componente emocional. Si bien es cierto, el nivel de acción empuja a construir el típico personaje ‘temerario’ y ‘fornido’, aquí se dio relevancia a tener un trasfondo emocional y psicológico que guiara la estructura narrativa de la película.