La llegada de Extraction (Misión de rescate, por su título en español) a Netflix fue un éxito total, consagrándose como la más popular en el servicio de streaming. La película de acción protagonizada por Chris Hemsworth es una de las favoritas del público y tal parece que la compañía estaría preparando una secuela.

Según información del medio especializado We Got This Covered, el acuerdo original que Netflix habría firmado con los hermanos Russo incluía opciones de continuación. Dado que la cinta ha llegado a un punto de audiencia difícil de ignorar, la plataforma dará luz verde para hacer cumplir dicha cláusula.

Tras el ambiguo final de Misión de rescate, la siguiente entrega revelará cómo es que Tyler Rake sobrevive al ataque del adolescente secuaz del villano principal. De acuerdo con WGTC, la trama de la secuela incluirá la participación de este personaje varios años mayor luego de un salto en el tiempo y quien además será el antagonista de la cinta.

Mira aquí el tráiler de Misión de rescate:

Fuera de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, Misión de rescate es una de las mejores actuaciones de Chris Hemsworth, según la crítica y los mismos hermanos Russo. A pesar de guardar cierta similitud con la premisa en la que se basa el argumento de John Wick, la ficción dirigida por el novel Sam Hargrave ha logrado gran aceptación por parte del público del cine de acción.

Es posible que Misión de rescate 2 ofrezca más detalles sobre la vida personal de Tyler Rake, así como también de la de su mano derecha, Nik Khan (Golshifteh Farahani). El medio asegura que es posible que el personaje podría merecer hasta un spin-off propio, aunque no ha sido confirmado por Netflix.