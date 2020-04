Disney: Ryan Gosling podría ser Hercules en nueva película live-action

La tendencia de Disney de reconvertir sus clásicos animados en películas de acción real sigue a paso firme. Luego de apabullar la taquilla con éxitos como La bella y la bestia, El rey león y Aladdín, la compañía sorprendió a sus fanáticos al anunciar el desarrollo del live-action de un nuevo clásico: Hércules.

Recientemente, distintos informes revelaron que Disney ya se encontraría en el proceso de casting para la cinta y que uno de los nombres que podría adueñarse del papel de Hades, el villano de la entrega, es Idris Elba. Ahora, una actualización de los reportes confirman que ‘Mouse house’ ya tendría también en la mira al protagonista del filme.

De acuerdo con información del medio especializado We got this covered, el gigante del entretenimiento tenía como primera opción a la estrella de True Blood, Alexander Skarsgard para el rol de Hércules. Sin embargo, las fuentes del medio aseguran que Ryan Gosling es la nueva prioridad para Disney.

Mira aquí el tráiler de Hércules (1997):

Gosling cuenta con una apariencia similar a la del héroe mitológico, por lo que solo tendría que someterse a un régimen acondicionamiento físico asistido por la producción. Según WGTC, tanto Skarsgard como el protagonista de La la land son solo opciones dentro de una lista que maneja ‘Mouse house’, pero sin duda son los que cuentan con más posibilidades.

Sea cual sea la decisión de Disney, el proyecto tendrá una versión sólida de Hércules. Queda por ver si el remake live-action del clásico de 1997 puede sumarse al grupo de películas que pasaron la valla de los 7 dígitos en la taquilla.