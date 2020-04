La Casa de papel es una de las series españolas más aclamadas en los último años. Su última temporada en Netflix estuvo llena de momentos intensos, pero solo la muerte de Nairobi dejó un vacío en los fans.

Como se vio en el sexto capítulo, Gandía disparó a quemarropa a la querida atracadora. Poco pudo hacer la banda de Dalí entonces, la cual no volverá a ser la misma tras su muerte.

Si bien han pasado días, su partida aún se siente entre los miles de seguidores del show. Por su parte, la actriz que dio vida a Ágata Jímenez, Alba Flores, dedicó unas palabras recordando la filmación del episodio.

“El último día de una era [...] Dicen que cuando te vas a morir, la vida te pasa por delante. Es un poco lo mismo, pero con el personaje”, compartió por las redes sociales.

Tras esto, agradeció todo lo que aprendió con el equipo de producción. "He crecido aquí como actriz como nunca he pensado que lo haría. Y como persona también. Y sois un equipo de la puta hostia. Ojalá me toque rodar 16.000 veces más con vosotros”, finalizó.

Como se recuerda, la página oficial de La casa de papel despidió a la atracadora con una ilustración y el conmovedor mensaje “Ciao, bella”. a través de Twitter.

En la imagen se observa a Nairobi rodeada de flores y vestida con el mismo conjunto rojo del flashback que anunciaba su muerte en la ficción