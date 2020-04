Publican el documental de Slipknot: “Unmasked: All Out Life”

El canal de la BBC Radio 1 en YouTube, publicó el documental sobre la banda Slipknot “Unmasked: All Out Life”.

El material audiovisual de una hora de duración hace repaso a la música de la agrupación liderada por Corey Taylor durante su gira We Are Not Your Kind por el Reino Unido.

Su estreno en televisión fue el pasado 13 de marzo, y ahora la BBC ofrece al mundo entero la oportunidad de ver las entrevistas exclusivas hechas a los miembros de la banda, así como las grabaciones en vivo durante la serie de conciertos.

“Desde el segundo en que empieza, estás dispuesto a hacer lo que sea para dar el mejor show que cualquiera ha visto en sus vidas”, confiesa Taylor sobre sus multitudinarios eventos.

“Lo comparamos con saltar desde un avión con o sin paracaídas, y tú no sabes si se va a abrir o no”, habla el vocalista", se le puede escuchar también al vocalista.

Slipknot fue uno de las últimas bandas confirmadas para el festival Knotfest de Japón, planeado para el 10 y el 11 de enero de 2021.

El evento de este año tuvo que ser pospuesto debido a la propagación del coronavirus. Para la nueva fecha, estarán al lado de otros artistas y conjuntos como Anthrax, Marilyn Manson, Babymetal, Crossfaith, Man With a Mission y Suicide Silence.

Slipknot pudo complacer a sus fans peruanos en la última edición del Vivo X El Rock en noviembre del año pasado, siendo una de los principales bandas invitadas.