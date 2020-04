Netflix estrenó Misión de rescate, cinta que promete escenas de acción de la mano de su protagonista Chris Hemsworth.

Pero si la trama los convenció, el momento que ha divido a los televidentes es el final de Extraction. ¿Qué pasó realmente con Tyler Rake?

CUIDADO CON EL SPOILER

¿Qué significa el final de Misión de rescate?

La película nos muestra como Tyler (Chris Hemsworth) se da cuenta de que salir solo de la ciudad no servirá, así que ve a Saju como una ayuda necesaria. Con Gaspar fuera de escena, el hombre se da cuenta que no puede confiar en nadie más y llama a Saju; a ambos se les ocurre sacar a Ovi a salvo, pero lo único que se pone en su camino es el puente que conecta la ciudad con el exterior. Asif no se las va a dejar tan fácil.

Al darse cuenta que es su única opción Tyler distrae a los aliados de Asif abriéndoles fuego. Aprovechando esta oportunidad, Saju y Ovi huyen, pero se quedan atrapados en medio del puente. Se bajan del auto y comienzan a cruzarlo a pie.

Asif, quien había observado todo desde su azotea, se da cuenta que había sido engañado, al concentrar toda su atención en Tyler, por lo que cambia de objetivo y ataca el puente donde estaban Saju y Ovi

Lamentablemente al tratar de mantener vivo a Ovi, Saju pierde la vida. Tyler ya de regreso por el puente, y tras recibir una emboscada, logra aniquilar a todas las personas que intentan matarlo. Cuando cree que lo han logrado, es atacado por la espalda.

Farhad, el joven gángster en entrenamiento, lo ataca. Tyler cae al río y Ovi, quien supuestamente había muerto, vuelve a la vida.