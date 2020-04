Spider-Man 3, Doctor Strange 2, Thor 3 y otras cintas de Marvel cambian fechas de estreno

Hace algunas semanas diferentes medios indicaron que Spider-Man 3, protagonizado por Tom Holland retrasaría su estreno ante la propagación de la COVID-19; en línea con ello, la cinta que tenía previsto llegar en julio de 2021, ahora lo cambiaría a noviembre del mismo año.

La información vendría según The Hollywood reporter que además adelanta que la película animada Spider-Man: un nuevo universo estaría disponible en octubre de 2022 y ya no en abril como se tenía planeado.

Ante los reajustes tomados por Sony Pictures, el calendario que anticipadamente compartió Marvel Studios sobre todos sus largometrajes, han sufrido grandes cambios en sus fechas de estrenos.

Uno de ellos sería Doctor Strange in the multiverse of madness, secuela a cargo de Benedict Cumberbatch, la cual estaría dirigida por Sami Raimi y que pospondría su película de noviembre de 2021 hasta finales de marzo del siguiente año.

En el caso de Thor: love and thunder, dirigida por Taika Waititi y encabezada por Chris Hemsworth, se adelantaría del 18 de febrero de 2022 al 11 del mismo mes.

Según compartió el portal web, este sería el calendario de estreno de todas las películas de Marvel:

Black Widow – noviembre de 2020

The Eternals – febrero de 2021

Shan-Chi and the Legend of the ten rings – mayo de 2021

Spider-Man 3 – noviembre de 2021

Thor: love and thunder – febrero de 2022

Doctor strange in the multiverse of madness – marzo de 2022

Black Panther 2 – mayo de 2022

Capitana Marvel 2 – julio de 2022