Hace algunos meses salieron algunos rumores sobre un exclusivo proyecto de Disney plus que envolvería la creación de varias películas de todo el universo de Dragon ball.

Ahora, una reciente información por parte del portal We got this covered asegura que la empresa tendría planeado una serie live action que llegaría a la misma plataforma de streaming.

Según enfatiza el medio, las cintas en las que se estaban trabajando continuarían independientemente del programa, y que este último se basaría en un spin-off de Vegeta, el cual estaría ubicado entre la primera y segunda película.

El sitio web también asegura que el show se encuentra todavía en sus etapas iniciales de desarrollo, por lo que faltaría un tiempo antes de un anuncio oficial por parte de Disney.

No es la primera vez que grandes producciones han decidido adaptar populares animes como Dragon ball, Death note, Fullmetal alchemist o Bleach. Sin embargo, los resultados dejan mucho que desear a los fans, por no guardar una relación muy clara con la versión original o por los efectos especiales empleados en las cintas.

Dragon ball evolution - Tráiler

Lo mismo ocurrió en Dragon ball evolution, considerada por los seguidores como una de las peores películas live action; se puede hacer evidente en la baja calificación en Rotten Tomatoes con un 15 % de alcance.

Solo queda esperar hasta una pronunciación de ‘La casa del ratón’ para conocer lo que realmente tiene preparado y si podrá satisfacer las exigencias de los fans.

¿Quién es Son Goku?

El personaje ficticio Son Gokū es un personaje ficticio, protagonista de la serie de manga y anime Dragon Ball. Fue creado por Akira Toriyama en 1984.