Un año después del estreno del remake de acción real de Aladdín, Disney trae buenas noticias para sus fanáticos. Ya se había confirmado el desarrollo de una secuela de la historia de la lámpara mágica, pero una actualización de la información asegura que la compañía estaría desarrollando también una tercera entrega.

De acuerdo con el medio especializado We Got This Covered, Disney quiere hacer de uno de los live-action más taquilleros de la historia una trilogía. Así, Aladdín, Jasmine y el Genio saldrán a la pantalla grande hasta en tres ocasiones.

El grupo de películas que la compañía planea está separa de los proyectos derivados de la película original. En diciembre pasado, se reveló que ‘Mouse House’ dedicará una cinta en solitario para el Príncipe Anders a manera de spin-off, lo mismo que sucederá con una extensión del relato de Dalia confirmada a principios de este año.

Si bien ya existe una trilogía de Aladdín en la versión animada, WGTC asegura que las adaptaciones que prepara Disney estarán desconectadas de El retorno de Jafar y El rey de los ladrones.

Mira aquí el tráiler de Aladdín (2019):

La producción de Aladdin 2 comenzó meses atrás cuando los guionistas John Gatins y Andrea Berloff fueron contratados. Asimismo, es seguro que Mena Massoud, Naomi Scott y Will Smith regresarán en sus icónicos papeles.

La única duda que se mantiene alrededor de la próxima cinta centrada en los acontecimientos de la ciudad de Agrabah es si Guy Ritchie volverá a la silla de dirección. Si bien aún no hay una fecha confirmada para el estreno de ambos filmes, se espera que Disney apriete el acelerador ni bien se estabilice el panorama de la saluda pública mundial.