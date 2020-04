Al parecer que las buenas relaciones entre Zack Snyder y sus antiguos colaboradores en Warner Bros y DC Films han concluido.

Esto quizá se deba a las publicaciones de Snyder de imágenes, posibles historias y puntos de la trama que se eliminaron de la película Justice League, que fue muy diferente a la que el cineasta tenía en mente.

Es probable que nunca veamos el legendario Snyder Cut y parece que el estudio también está tratando de distanciarse del hombre que estableció todo el DCEU con las cintas Man of Steel y Batman v Superman: Dawn of Justice.

Con Ben Affleck fuera del papel de Batman y la continua incertidumbre en torno a la permanencia de Henry Cavill como Superman, el universo cinematográfico de DC se encuentra en reestructuración.

La franquicia de superhéroes parece estar haciendo un esfuerzo concertado para alejarse de la era de Snyder y, según los último informes, las películas del director ya no estarán en la continuidad del DCEU.

Así se pudo leer en la página web We Got This Covered, que indica que sin bien algunos de los personajes como Aquaman, Wonder Woman y Flash permanecerán, las cosas que les sucedieron ya no serán parte de la continuidad general. Por ejemplo, Diana nunca habrá conocido a Batman y Superman.

PUEDES VER La Máscara: Warner Bros desea producir otra película con Jim Carrey

La película en solitario de Flash adaptará la historia de Flashpoint y el estudio ve esto como la oportunidad ideal para revertir, alterar y eliminar por completo ciertos eventos que ocurrieron en el DCEU.

Es así que a través de Barry Allen, jugando con la línea de tiempo, se podrán borrar los eventos de las cintas de Snyder de la línea del universo cinematográfico de DC.