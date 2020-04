El gigante de la televisión vía streaming, Netflix, acaba de comprar los derechos de exclusividad de la serie Pokemón y estrenará en breve nuevos capítulos. Lo primero que se verá serán los 12 episodios de Pokémon Journeys , la 23a temporada del programa, el 12 de junio. De esta forma, Netflix se prepararía para ‘competir’ con las propuestas de la nueva plataforma de Disney.

“Con su tremendo alcance y capacidad para que los fanáticos disfruten del contenido en cualquier momento y en cualquier lugar, Netflix es el socio ideal para estrenar nuevos episodios de la querida serie animada de Pokemón en los Estados Unidos. No podemos esperar a que los fanáticos de Pokemón de todas las edades continúen descubriendo el espíritu de aventura y amistad en Pokemón Journeys: The Series, nuestra nueva temporada que llegará a Netflix este junio”, dijo Emily Arons, vicepresidente senior de negocios internacionales de The Pokémon Company International .

Pokémon ha llegado en más de una oportunidad al cine. Ahora los fans podrán continuar con la historia de Ash Ketchum y su inseparable compañero y héroe de la corporación japonesa, Pikachu.