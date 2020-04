El anuncio de la elección de Sam Raimi como director de Doctor Strange in the multiverse of madness convenció a los fanáticos de que la segunda salida en solitario de Benedict Cumberbatch como el Hechicero Supremo estaría en buenas manos.

Y no solo eso. Que Marvel haya contratado al realizador de la primera trilogía de Spider-Man solo amplía las posibilidades de que, cuando Doctor Strange visite múltiples dimensiones en la cinta, pueda convivir con anteriores encarnaciones de los superhéroes de la compañía.

Desde que se confirmara su designación, se especuló acerca de la posible aparición de Tobey Maguire, el Peter Parker de la saga de Raimi. Sin embargo, no sería el único actor en regresar a las órdenes del director.

Mira aquí el tráiler de Doctor Strange:

Según información del medio especializado We Got This Covered, Sam Raimi quiere que la Mary Jane original interpretada por Kisrten Dunst tenga un cameo en el filme. Desde Spider-Man 3, la actriz no ha tenido mucha actividad en Hollywood, por lo que no sería descabellado volver a verla en una película de superhéroes una vez más.

Con todo esto, Doctor Strange in the multiverse of madness se perfila como una de las producciones más ambiciosas de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. Incluso es posible que, al mando de Sam Raimi, la cinta pueda alcanzar el éxito que tuvo en su momento Spider-Man: Into the Spider-Verse, otro filme que presentó diferentes interpretaciones de distintos personajes de la compañía.