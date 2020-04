Los esfuerzos de Valiant Entertainment por estrenar su prometedora franquicia de películas fueron truncados por la rápida expansión de la COVID-19 a principios de este año. El lanzamiento de Bloodshot, la primera cinta en la que se presentaría un héroe de su línea de historietas, no tuvo el recibimiento esperado debido al llamado de las autoridades

Sin embargo, la película protagonizada por Vin Diesel encontró la manera de resurgir siendo estrenada en línea. A pesar de que con esta movida la compañía recuperó parte de su inversión, diversos reportes señalan que Valiant buscará reinventar su universo cinematográfico sin la estrella de Rápidos y furiosos.

Para esto, la empresa ha estado sondeando nombres para que puedan interpretar a sus superhéroes y dentro del bolo estaba Will Smith para el papel de Ninjak. Ahora, una nueva actualización de la información coloca a uno de los actores más populares de Hollywood para ser el nuevo rostro de la franquicia.

De acuerdo con un informe del medio especializado We Got This Covered, Paramount, el estudio que trabaja de la mano con Valiant, está interesado en que Dwayne Johnson interprete a Eternal Warrior en una próxima cinta del VCU.

Mira aquí el tráiler de Bloodshot:

Tras estar inicialmente detrás de Dave Bautista para el papel, Paramount habría optado por dar un giro y priorizar la contratación de ‘la Roca’. No obstante, WGTC desliza la posibilidad de que Johnson rechace la propuesta debido a sus compromisos actuales, entre ellos Black Adam del DCEU, Red Notice de Netflix y la última entrega de Jumanji.