Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una de las películas más esperadas de la fase 4 del MCU. Su dirección está a cargo de Sam Raimi y cuenta nuevamente con el protagonismo de Benedict Cumberbatch como el poderoso Hechicero supremo.

Desde su temprano desarrollo, la cinta prometía ser la primera entrega del universo cinematográfico de Marvel en incursionar en el género del terror, pero esto podría cambiar por decisión de la compañía.

Una ilustración tan buena que debería ser oficial

Si bien el resultado del filme es incierto, los seguidores del cineasta Raimi no dudan que será satisfactorio. Al respecto, el equipo artístico de Boss Logic liberó un poster fan-art de lo que podría terminar siendo la secuela de Doctor Strange.

En la ilustración se observa al espíritu del Anciano, Brother Voodoo y la siniestra figura de Iron man zombie. El último apareció como parte de las visiones generadas por Mysterio cuando luchaba contra Spider-man en Far from home.

La aparición de esta versión de Iron-man emocionó a los fans, quienes también discutieron la posibilidad que el mundo zombie de Marvel pudiera aparecer en el MCU. Si bien el género de horror no ha sido explorado por la franquicia, Doctor Strange 2 podría cimentar las bases.

¿De qué trata Marvel Zombies?

La historia cuenta cómo un poderoso virus ha convertido a héroes y villanos en criaturas cuya alimentación se basa de forma exclusiva en la ingesta de carne humana.

Ante la escasez de carne humana, quienes alguna ves fueron “Los héroes más poderosos de La Tierra” tendrán que pensar formas alternativas de obtener su sustento alimenticio.