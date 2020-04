La década de 1990 fue una de las más exitosas para Disney. La compañía registró grandes éxitos como La Bella y la Bestia, Aladdín y El rey león que le permitieron consolidarse como un referente del cine de animación para las nuevas generaciones.

Con la llegada de Pixar, la técnica del dibujo en las cintas animadas pasó a un segundo plano. Por eso, películas como Atlantis: el imperio perdido no fue el éxito que el gigante del entretenimiento esperaba con una ganancia en taquilla de $186 millones contra un presupuesto de $120 millones.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Atlantis fue convirtiéndose en un clásico de culto con muchos fanáticos alrededor del mundo. Esta sería la razón que llevó a Disney a ordenar un remake del filme con actores de carne y hueso.

La noticia de que la compañía tenía planes de un live-action de Atlantis: el imperio perdido fue revelada el año pasado, pero fuentes del medio especializado We Got This Covered aseguran que ‘Mouse House’ ya está formalmente en marcha y quieren a Tom Holland para el papel del protagonista Milo Thatch.

De aceptar, el actor que da vida a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel podría liderar el elenco de uno de los clásicos olvidados de Disney. El remake de Atlantis: el imperio perdido se uniría a la larga lista de cintas de acción real que la compañía ha estrenado en los últimos años como Mulán y Dumbo.