Disney: Idris Elba podría ser Hades en cinta live-action de Hércules

Disney continúa con su tendencia de adaptar sus clásicos animados a cintas live-action. Tal como lo hizo con La Bella y la Bestia, El rey león y Aladino, la compañía ya se encuentra en las fases iniciales de producción de la cinta de acción real de Hércules.

La película original de 1997 conserva aún muchos seguidores alrededor del mundo, por lo que un remake parece ser una apuesta segura de Disney. Sin embargo, ‘Mouse House’ prefiere no dejar nada a la suerte y, según reportes, ya estarían terminando de definir la lista final del elenco.

De acuerdo con información del medio especializado We Got This Covered, Disney tiene como uno de los principales candidatos para el papel de Hades a Idris Elba. El famoso actor británico aparece como una alternativa al voceado Benedict Cumberbatch, quien tomaba fuerza para interpretar al dios del inframundo a finales del año pasado.

Mira aquí el tráiler de Hércules (1997):

Según las fuentes de WGTC, Cumberbatch sigue siendo la prioridad para Disney, pero de no cerrarse su contratación debido a otros compromisos del actor que da vida a Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel, la compañía optaría por darle el puesto a Idris Elba.

Sea cual sea la decisión del gigante del entretenimiento, el live-action de Hércules contará con una versión sólida de Hades. Por un lado, Cumberbatch garantiza el retrato de la extravagancia del personaje, mientras que Elba le daría un enfoque más serio que quizá vaya acorde con los planes de Disney.