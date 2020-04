The Batman: el Joker de la trilogía será similar a Black Mask de Birds of prey

De manera similar a la trilogía de The Dark Knight de Cristopher Nolan, el proyecto de Matt Reeves buscará guardar a su propio Joker para una entrega posterior a The Batman. A raíz del éxito total que significó el papel de Joaquin Phoenix en la cinta de Todd Phillips, DC y Warner Bros. apuntan a otra actuación memorable.

Para esto, ya se comenta que la compañía y el estudio han iniciado el proceso de casting para el nuevo Guasón y tendrían en la mira a estrellas de cine de la talla de Johnny Depp. Ahora, un nuevo reporte del medio especializado We Got This Covered ha revelado algunos detalles de lo que el equipo detrás de The Batman busca para la siguiente interpretación del ‘príncipe payaso del crimen’.

De acuerdo con las fuentes de WGTC, Warner Bros. ha gustado del trabajo de Ewan McGregor como Black Mask en Aves de presa, la última película de Harley Quinn. Si bien el estudio no quiere una copia exacta del personaje para su nuevo Joker, definitivamente contará con una mezcla de “extravagancia, teatralidad y depravación implacable”.

Mira aquí el tráiler de Aves de Presa:

A pesar de que esas cualidades podrían ser estándar para cualquier retrato del Guasón, el personaje que enfrentará al Batman de Robert Pattinson deberá diferenciarse de sus predecesores Phoenix, Leto y Ledger.

Hasta el momento, solo se han dado vistazos al traje que portará el Hombre Murciélago y su batimóvil en la película de Matt Reeves, por lo que aún es difícil arrojar luces sobre la estética que seguirá el cineasta. No obstante, la sensación de realismo es clara, lo que permitiría introducir una nueva faceta del Joker.