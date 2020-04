El último episodio de la quinta temporada de Better call Saul, titulado Algo imperdonable, ha dejado a todos sus fans preguntándose por el destino de sus personajes favoritos.

No cabe duda que el spin-off es el escenario perfecto para aquellas figuras secundarias de Breaking Bad que quedaron pendientes de un desenlace apropiado.

Uno de estos es el ingenioso Lalo, el miembro de la familia Salamanca interpretado magistralmente por Tony Dalton.

tony dalton

Lo que pocos fans conocían es que el capo mexicano estuvo a punto de quedar fuera de Better call Saul, así lo reveló el cocreador de la serie, Vince Gilligan.

“Si Peter Goud no hubiera presionado (por responder quién es Lalo), no tendríamos a Tony Dalton. No tendríamos este personaje increíble”, reveló en una entrevista para la revista Rolling Stone.

Tras estas palabras, admitió avergonzado que algunos de los personajes que encontraba más frustrantes para tratar y a quienes creía prescindibles, al final resultaban ser los mejores de todos.

¿Quién es Lalo Salamanca?

Eduardo “Lalo” Salamanca es miembro del Cartel de Juárez. Hizo su primera aparición en la cuarta temporada de Better call Saul, pero fue mencionado por primera vez en un episodio de Breaking Bad donde presentó a Saul Goodman.

“Solo estoy aquí para echar una mano, ya sabes, asegúrate de que el negocio esté funcionando en orden. Tengo una buena cabeza para los números. Pero escucha, ni siquiera te preocupes. Será como si ni siquiera estuviera aquí”, fue la misma presentación del narco.