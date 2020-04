La vida de artista musical femenina más premiada de todos los tiempos, Whitney Houston, será llevada al cine de la mano de los guionistas de la celebrada película de Queen, Bohemian Rhapsody. ‘I Wanna Dance With Somebody.’ cuenta con el apoyo de la familia de la cantante, a través de la productora Pat Houston y será dirigida por la canadiense Stella Meghie, destacada en los festivales de cine independiente por ‘Jean of the Joneses’.

“La película se beneficiará del uso de las muchas canciones exitosas de Houston. La increíble trayectoria biográfica de Anthony McCarten (guionista de Bohemian Rhapsody) lo ayudó a ganar el apoyo de la familia de Houston, después de que el difunto mentor de Houston, Davis, se comunicara con McCarten en abril pasado. McCarten se autofinancia una opción de derechos de vida y está escribiendo el guión según las especificaciones. No está claro cuándo se establecerá el proyecto con un distribuidor”, contó en exclusiva la revista Deadline.

Se espera que el guion sea una celebración a la vida de Houston y a su trayectoria, a pesar de su trágica muerte en el 2012. Los productores describieron así la película: “(Será una visión)Emotiva y desgarradora. Y la música de la mejor vocalista pop femenina de R&B de todos los tiempos, siguiendo su viaje desde la oscuridad hasta el estrellato musical. Si bien es muy honesto sobre el precio que exigió el súper estrellato, será la saga rica y compleja de la búsqueda del matrimonio perfecto entre la canción, el cantante y el público, y al mismo tiempo la conmovedora historia de una simple chica de Jersey que intenta para encontrar el camino de regreso a casa”.